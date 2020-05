Volume de carros circulando aumenta na Av. Washington Soares após prorrogação do decreto de isolamento

A quantidade de veículos circulando pela Avenida Washington Soares, a CE-040, aumentou ao longo das prorrogações do decreto estadual de isolamento social, aponta um relatório do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Após a vigência da determinação que proíbe aglomerações e a abertura de serviços não essenciais, houve uma redução de 69% da frota. Quando houve 2ª prorrogação da medida, esse número reduziu para 55%.

O estudo é dividido em quatro períodos distintos de 1º de abril a 2 de maio e mostra que o volume médio de veículos, – que era de 53,8 mil antes dos primeiros casos – foi para 31,3 mil em média assim que se deram os primeiros registros da doença, em 15 de março. Depois, o volume chegou a cair para a 17 mil logo que houve o decreto, mas foi a 24,5 mil entre o fim de abril e início de maio. O último período coincide com a 3ª prorrogação do decreto e com a piora nos números da doença no Ceará.