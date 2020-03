Voos comerciais nos aeroportos regionais cearenses são suspensos

Como parte dos esforços para minimizar os impactos do avanço do Coronavirus, companhias aéreas que operam em sete dos dez aeroportos regionais geridos através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) suspenderam voos.

A Azul Linhas Aéreas suspendeu as frequências entre 23 de março e 30 de junho no Aeroporto Comandante Ariston Pessoa, em Jijoca de Jericoacoara, e no Aeroporto Dragão do Mar, em Aracati. Já a TwoFlex, parceira da Gol Linhas Aéreas, mantém temporariamente suspensas e sem previsão de retorno as atividades nos aeroportos de sete municípios: Aracati, Jericoacoara, Iguatu, Tauá, Sobral, São Benedito e Crateús.

A pausa dessas operações é mais um reforço às medidas governamentais constantes no Decreto 33.519, publicado no último dia 19 de março o Diário Oficial do Estado (DOE), que estabelece medidas no que diz respeito a serviços de transporte rodoviário e metroviários.