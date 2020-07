Votação, hoje, sobre adiamento das eleições gera expectativas os entre pré-candidatos no CE

Os dirigentes dos partidos e pré-candidatos a prefeito e a vereador dos 184 municípios do Ceará estão na expectativa sobre a votação, nesta quarta-feira (01), na Câmara Federal, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dispõe sobre o adiamento das eleições para o mês de novembro – dia 15 (primeiro turno) e 29 (segundo turno).



Se aprovada pela Câmara Federal sem alteração do texto original que passou pelo Senado, a PEC será promulgada ainda nesta semana e muda o calendário eleitoral. Uma das primeiras implicações, com as novas datas, é que muda, por exemplo, o prazo de desincompatibilização de servidores que querem disputar as eleições deste ano.

Acompanhe, com informações da Agência Câmara, as principais mudanças no calendário das eleições de 2020 que estão inseridas na PEC que deverá ser aprovada nesta quarta-feira