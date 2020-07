Voz dos segurados: ‘Jornal Alerta Geral’ aborda a demora do INSS em responder pedidos de benefícios e tem orientação para ouvintes e internautas

Os seguradores da Previdência Social andam cada vez mais irritados com a demora do INSS para dar respostas aos pedidos de auxílios, benefícios e aposentadorias urbanas e rurais. Voz diária dos beneficiários do INSS, o Jornal Alerta Geral, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira, aborda, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, as causas para tanta demora na análise dos processos de concessão de benefícios previdenciários.

Convidado especial do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, o professor Thiago Albuquerque, especialista em Direito Previdenciário, responde a mensagens e apelos dos segurados que se queixam da demora que, em muitos casos, passa de um ano para o INSS dizer se o benefício irá ou não sair. Quando há muito lentidão do INSS, Thiago aponta o caminho: Justiça Federal.

LINHA DIRETA – WhatsApp (085.9.9161.7280)

Uma das mensagens encaminhadas ao ‘Alerta Geral’, com resposta neste sábado, é da ouvinte/internauta Antonia Lindalva, da cidade de Guaraciaba do Norte. Antonia fala sobre o drama à espera de uma resposta do INSS ao seu pedido de benefício.

A ouvinte Ana, de Itapiúna, pergunta o que fazer após o INSS suspender o benefício do marido. Ela diz, também, que entrou na Justiça desde o mês de dezembro e até o momento nenhuma decisão. A orientação para a ouvinte Ana, com esclarecimento que é útil para milhares de pessoas que se encontram nessa mesma situação, está bem redonda na edição deste sábado do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria.

O ‘Alerta Geral’ vai muito além das orientações para quem anda irritado, impaciente e revoltado com o INSS e apresenta, também, informações e respostas para ouvintes e internautas que querem saber se, após os 45 ou 50 anos de idade, deve contribuir para o INSS, ou, para os servidores públicos municipais, de diferentes cidades, que querem saber sobre tempo de contribuição e idade para se aposentar. É o caso, por exemplo, da dona Francisca Aragão, da cidade de Granja, que, com 29 anos de contribuição e 49 anos de idade, pergunta qual o momento para dar entrada no pedido de aposentadoria.

REDE A SERVIÇO DOS SEGURADOS

A maior rede de comunicação sobre a prestação de serviços na área previdenciária é puxada pelas Rádios Expresso FM 104.3 Agora FM 107.5 na Grande Fortaleza, chega ao Interior do Estado por outras 34 emissoras de rádio e tem o seu sinal ampliado pela Internet, com transmissão pelo (Youtube, Facebook, Instagram e Twitter). O conteúdo do ‘Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria’ está disponível no site cearaagora.com.br