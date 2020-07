WhatsApp apresenta falha, mas serviço é normalizado rapidamente

Os cearenses que estavam utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp na tarde desta terça-feira (14), podem ter notado que o app parou de funcionar por alguns minutos. A pane começou afetando apenas o serviço WhatsApp Web nos navegadores e depois passou a atingir os usuários do app nos smartphones.

O serviço foi normalizado em menos de uma hora. Por volta das 17h30, o termo WhatsApp estava entre os assuntos mundiais mais falados no Twitter, com mais de 467 mil menções. Mesmo com o funcionamento estabilizado rapidamente, ainda é possível que a instabilidade tenha durado mais tempo para alguns usuários.

De acordo com o Downdetector, site que registra quando serviços online saem do ar ou apresentam instabilidades, o problema começou a ser registrado por volta das 16h39 (de Brasília). Usuários europeus, africanos, asiáticos, caribenhos e das Américas reportaram a queda ao site. O pico de reclamações foi às 17h12, com mais de 19 mil notificações de usuários.