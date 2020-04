WhatsApp limita reenvio de mensagens a apenas um destinatário por vez

O aplicativo de mensagens, WhatsApp, anunciou nesta terça-feira que adotou novas medidas para evitar o compartilhamento de informações falsas durante a pandemia do coronavírus.

A partir de agora, o limite de encaminhamento de mensagens é de apenas uma vez, ou seja, uma mensagem que não foi feita pela pessoa que irá reenviá-la só poderá ser encaminhada para um destinatário por vez.

A empresa também informou, em nota publicada no site, que todas as mensagens que não são criadas pela pessoa que envia passará a ser sinalizada com setas dupla, para indicar que a mensagem recebida não foi criada por quem a enviou.A plataforma de mensagens também ressaltou que encaminhar mensagens não é ruim e que os usuários encaminhem informações úteis e mantenham contato com outros usuários.