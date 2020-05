75% dos brasileiros apoiam adiamento do Enem, aponta DataSenado

O adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano tem gerado debates entre parlamentares. De acordo com a pesquisa do DataSenado, 75% dos 1.200 brasileiros entrevistados concordam com a mudança na data da aplicação da prova do Enem em períodos de pandemia.

A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), autora de projeto já aprovado no Senado que determina o adiamento da aplicação de provas em períodos de calamidade, defende que a mudança das datas é uma forma de se fazer justiça com os estudantes mais pobres.

O Ministério da Educação, depois da aprovação do projeto, anunciou que vai adiar a prova “de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”.

No mês passado, o Inep adiou apenas a versão digital, que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro e passou para os dias 22 e 29 de novembro. A aplicação da prova impressa estava prevista para 1º e 8 de novembro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai realizar uma enquete em junho para os inscritos do Enem, por meio da Página do Participante, para definir as novas datas.