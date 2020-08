Avenida Washington Soares passa por serviços de melhoria a partir da próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (10) serão iniciados os serviços de fresagem e recapeamento de um trecho de 6,4 km da avenida Washington Soares (CE-040). As intervenções abrangem os dois sentidos da pista no intervalo entre o Palácio Iracema e o acesso ao Cambeba. Para minimizar inconvenientes de trânsito, os trabalhos serão executados em uma faixa por vez. Detran e BPRE (Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual) darão suporte para a segurança viária.

Será iniciado um trabalho para que o pavimento da Av. Washington Soares tenha um maior tempo de vida, proporcionando assim no mínimo mais uns 10 anos de durabilidade do asfalto. Para que isso ocorra vai ser feita uma fresagem, que é a retirada de 5 a 6 cm da camada asfáltica. Este serviço acontecerá durante o dia, faixa por faixa, buscando diminuir o impacto para os usuários que lá trafegam diariamente. O revestimento asfáltico será realizado período noturno, das 22h até às 5h, destaca o superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP),Quintino Vieira.

Após o novo asfaltamento da rodovia, o trecho terá a sinalização colocada. O investimento é de R$ 9,8 milhões para melhorar a trafegabilidade do trecho pelo qual, em condições normais, há um volume médio de quase 54 mil veículos por dia.

No prazo de 60 dias quem sai do Palácio de Iracema até a entrada do Cambeba terá os serviços 100% concluídos, nos dois sentidos da pista, ressalta Quintino Vieira.