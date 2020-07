Banco Central autoriza uso de imóvel já financiado para novo empréstimo

O Banco Central (BC) anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para atender às micro, pequenas e médias empresas. Junto disso, também regulamentou a possibilidade de utilizar um mesmo imóvel em mais de uma operação de empréstimo.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (21), no segmento imobiliário, a medida permite que alguém que tenha financiado um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, e já pagou R$ 400 mil, possa ir ao banco e pegar “de volta” parte desse valor já pago nas mesmas condições do contrato original de financiamento imobiliário.

