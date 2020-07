Barracas de praia de Fortaleza se preparam para a volta de atividades

Com a reabertura prevista para segunda-feira (06), barracas de praia realizam os últimos ajustes para a volta de atividades que estão suspensas desde março desse ano. Fase inicia em 6 de julho, quando o funcionamento do comércio pode chegar a 60% do funcionamento.

População poderá voltar a frequentar barracas de praia a partir de 6 de julho, de acordo com o anúncio do Governo do Ceará referente ao Plano Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e Comportamentais no estado.

Os estabelecimentos fazem parte da terceira fase do afrouxamento do isolamento social que combate o coronavírus e iniciará com 26,30% de funcionamento da cadeia, juntamente com restaurantes em horário noturno.

Apesar do planejamento, Camilo Santana, governador do Ceará, admitiu ser de fundamental importância o comprometimento dos cidadãos nos cuidados de prevenção para que o plano siga como esperado.

Medidas de segurança e higiene:

Medidas estão sendo adotadas caso seja confirmado o avanço para a Fase 3 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais do Governo do Estado do Ceará, como:

O distanciamento mínimo de 2 ou 3 metros entre as mesas, redução de capacidade de funcionamento para 50%, distribuição gratuita de álcool em gel, ampliação no número de pias no estabelecimento e por fim, treinamento adequado dos funcionários.

Foto: Divulgação

De acordo com Dorivam Rocha, presidente do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Estado do Ceará (Sindirest), os estabelecimentos da Capital cearense estão aptos e seguros para essa retomada de atividades.

O anúncio sobre o decreto deve ocorrer neste fim de semana.