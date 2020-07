Camilo renova decreto de isolamento social por mais 7 dias no Ceará

O decreto estadual de isolamento social no Ceará está renovado por mais 7 dias, contando a partir da próxima segunda-feira (13), dia seguinte ao fim do atual decreto que se encerra neste domingo (12). O anuncio foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana, juntamento com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio na tarde desta sexta-feira (10) em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Camilo destacou que a decisão foi tomada com base em discussões e orientações de profissionais de saúde que foram ouvidos, nessa quinta e sexta-feira, em reuniões com comitês estaduais e também federais que atuam no enfrentamento da Covid-19.

FASES DE RETOMADA

De acordo com o governador, também foi decidido que Fortaleza continua na fase 3 da retomada da economia no estado. A capital entra na segunda semana da fase atual. Cada fase tem a duração de 14 dias. Os municípios da Macrorregião de Fortaleza também prosseguem na fase em que estão e entram na segunda semana da Fase 2.

As Macrorregiões do Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que estão atualmente na Fase 1, também permanecem nessa fase até o final da próxima semana. As Macrorregiões Norte, que apresenta melhora nos indicadores e Cariri permanecem na Fase de Transição da Economia, e seguem em Isolamento Social Rígido, Juazeiro, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Iguatu.

LIBERAÇÃO EM FORTALEZA E RMF

Antes de passar a palavra ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o Governador anunciou a liberação para a realização de jogos do Campeonato Cearense de Futebol em Fortaleza e na Região Metropolitana da capital, sem público e, prioritariamente, sendo realizado no estádio Castelão.

Roberto Cláudio destaca que as novas medidas em relação a retomada de atividades são feitas diante do monitoramento dos números de casos confirmados, do número de óbitos e também diante da situação assistencial dos hospitais, UPAs e postos de saúde.

“A gente continua, felizmente, aqui em Fortaleza, em um tendência consistente de queda de óbitos e também de queda de nova demanda por atendimentos e isso nos deu segurança para dar esse próximo passo na retomada”, afirmou Roberto.

Além disso, às padarias que estavam autorizadas a funcionar entre as 9 horas e 16 horas, agora podem iniciar o atendimento a partir das 6 horas. As barracas de praia, que tiveram sua liberação adiada, podem retornar a partir desta segunda-feira (13).As agências de turismo também estão autorizadas a abrir para comercializar pacotes de viagens.