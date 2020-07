Camilo Santana anuncia Fundação de Saúde do Ceará nesta sexta-feira

O governador Camilo Santana (PT) e o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, apresentaram a Fundação de Saúde do Ceará (Fundsaúde) nesta sexta-feira (24), por meio de transmissão nas redes sociais do governador.

Durante transmissão, o governador e o secretário da saúde ressaltaram a importância da instituição para o estado, em que terá como principal função apoiar os municípios na execução dos serviços de saúde regionais.

“Nós estamos em curso no meio de uma pandemia de proporções internacionais, o estado do Ceará com a colaboração do governador se tornou um dos estados mais harmônicos da relação entre a ciência, tecnologia e a decisão política, e a Fundação é um dos passos que consolida isso”, afirma o secretário da saúde Dr. Cabeto.

Segundo o Dr. Cabeto, a Fundação mostra a preocupação que o Estado tem tido em colocar o bem-estar da população em primeiro lugar com o melhoramento da saúde pública, buscando alcançar a quem não tem acesso, com expectativas de transformar o Sistema de Saúde do Estado.

“Não é um trabalho fácil, mas a Fundação vem com o trabalho de colaborar com os hospitais do estado, estabelecendo parcerias para melhorar a gestão das regiões de saúde desenvolvendo e aproximando a realidade do Sertão Central, Região Norte, Vale do Jaguaribe,e do Cariri com o objetivo de estabelecer uma equidade”, continua o secretário Dr. Cabeto.

O governador ainda afirma, que cada uma das cinco macrorregiões contará com hospitais de alta complexidade.

“O objetivo é que 90% das necessidades da saúde do cidadão sejam resolvidos naquela região. O Ceará foi dividido em cinco macrorregiões de saúde. Cada região dessa vai ter um hospital funcionando de alta complexidade”

A Fundação de Saúde do Ceará não será mantida pelo Estado, porém prestará serviço ao poder público mediante contrato tendo autonomia em captar outras fontes de receita.