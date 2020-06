Centro Vocacional Tecnológico de Maranguape e parceiros iniciam produção de 3 mil máscaras

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Instituto Centec iniciou, na segunda-feira (01), a produção de três mil máscaras que serão distribuídas para a comunidade. A ação é resultado de uma parceria entre o CVT, a Prefeitura, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Maranguape e o Grupo Hope. Três mulheres que participaram do curso gratuito de costura na unidade do Centec – Magda Coelho, Maynara Alves e Regiane Marques – produzirão as máscaras e serão financiadas pelo Município. A Hope cedeu todos os insumos necessárias para a produção, que acontecerá no IFCE.

A coordenadora do CVT, Juliana Campos, destaca que, desde o início da pandemia, buscou formas de contribuir com o município.

“Nos perguntamos como poderíamos ajudar a nossa comunidade, então pensamos em utilizar os nossos equipamentos de costura e buscamos parceiros que acreditassem nessa ideia. Além de ceder o espaço, o IFCE doou os equipamentos de proteção individual e fará a higienização regular do local. Todas as entidades já são nossas parceiras no projeto ‘Costurando Sonhos’, que qualifica costureiras da região. Estamos muito felizes em ajudar a combater a doença e ainda conseguir uma renda extra para essas famílias. Se o projeto tiver continuidade, convidaremos outras costureiras para produzirem de forma rotativa”, explica ela. (áudio em anexo com Juliana Campos)





Mas foi a vontade de ajudar o próximo que motivou Magda a fazer parte da ação.

“Uma das coisas que me cativou para participar foi a questão social, poder ajudar de alguma forma as pessoas que estão precisando de material de proteção e ainda botando em prática o que eu sei. Mesmo com tantas notícias ruins, sair de casa para ajudar o próximo transforma a vida, não apenas de quem está recebendo as máscaras, mas também de quem está por trás do projeto”, disse a costureira. A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social pagará por cada máscara produzida e fará a distribuição de forma gratuita para a população maranguapense. Cada kit virá com instruções para higienização antes do uso e orientações gerais para a utilização correta da máscara.

Sobre os CVTs

Os Centros Vocacionais Tecnológicos são unidades do Instituto Centec que oferecem, por meio de contrato de gestão com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), cursos de formação inicial e continuada gratuitos. Durante o período de isolamento social, os 30 CVTs estão fechados temporariamente, mas os colaboradores estão apoiando as ações municipais de combate e prevenção ao Coronavírus.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará