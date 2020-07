Cid destaca que, com Fundeb, alunos das escolas públicas tem mais chances de chegar à universidade

Entusiasmado com os rumos da educação brasileira a partir da aprovação, pela Câmara Federal, do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o senador Cid Gomes (PDT) disse, nesta quinta-feira (23), em declaração ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior + Internet), que, com mais financiamento, os estudantes da escola pública tem mais oportunidade de chegar à universidade.

Cid disse que, com o aumento no volume de recursos do Fundeb, os professores e estudantes estão de parabéns porque todos terão melhoria da qualidade do ensino, assim como a garantia dos salários em dia.

Cid afirmou, ainda, que, nos próximos 10 dias, o Senado votará, com celeridade, a PE (Proposta de Emenda à Constituição) que torna o Fundeb permanente e com mais verbas para o ensino infantil, fundamental e médio. O senador Flávio Arns (REDE-PR), que é o relator da PEC, deve apresentar, nessa sexta-feira, o parecer favorável ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados.

Somente para o Estado e para os Municípios do Ceará serão, entre 2021 e 2026, R$ 56 bilhões, segundo cálculos do deputado federal Idilvan Alencar.

