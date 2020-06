Coronavírus: Camilo Santana anuncia novas medidas de isolamento social neste sábado

Na noite deste sexta-feira (19), o governador do Ceará, Camilo Santana, disse que está previsto para este sábado (20). De acordo com Camilo, serão anunciadas novas regras da manutenção do decreto de isolamento social em razão da pandemia de Covid-19 e os próximos passos que definirão o prosseguimento do plano de retomada econômica de Fortaleza.

Camilo disse que esteve em reunião durante esta sexta-feira para avaliar o cenário da pandemia no Ceará, contando com a participação das equipes de saúde, do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual e Federal.

O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 89.863 nesta sexta-feira (19), com 5.460 mortes, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ainda segundo a plataforma, são 32.473 diagnósticos positivos da doença em Fortaleza, que detém a maior incidência dos casos no Ceará.

