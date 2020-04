Coronavírus: sobe para 658 casos confirmados e 22 mortos no Ceará pela doença

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou nesta sexta-feira (3), que foram confirmados 658 casos do novo coronavírus (COVID-19), no Ceará. Destes, 22 óbitos.

Com relação aos casos confirmados, a atualização do Integrasus mostra que os números subiram de 563 para 654, em 24 horas. O aumento é de 16,1%. Os registros que, até ontem, eram em 15 municípios, agora são em 22. São eles: Fortaleza (600), Aquiraz (15), Sobral (5), Caucaia (4), Icó (2), Maracanaú (2), Maranguape (2), Quixadá (2), Beberibe (1), Canindé (1), Eusébio (1), Farias Brito (1), Fortim (1), Ipaporanga (1), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Juazeiro do Norte (1), Mauriti (1), Santa Quitéria (1), Tianguá (1) e Itapajé (1). Há ainda doze registros cuja localidade não foi informada.

(*)com informação da sesa