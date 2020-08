Retorno das atividades: VLT de Sobral volta a operar nesta quarta-feira com protocolo de biossegurança

O VLT de Sobral, na Região Norte do Ceará, volta a operar a partir desta quarta-feira (5/8), em seus horários regulares (de 5h30 às 23h), seguindo protocolo de biossegurança para proteção de funcionários e passageiros. Entre as mudanças, serão obrigatórios o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social. Além disso, foi estabelecida uma intensa rotina de higienizações nos trens e estações.

Trens e estações reabrem com um visual diferente, isso porque as paredes, o chão e também os assentos ganharam sinalizações para que as pessoas respeitem o distanciamento social e as demais regras contra o coronavírus. No chão, foram colocados adesivos para que os passageiros não façam fila muito próximos uns aos outros.

As marcações respeitam uma distância de 2 metros. Nas paredes há cartazes que informam todas as regras sanitárias. E os assentos, dentro dos trens, também estão marcados, deixando algumas cadeiras livres, para evitar a proximidade entre as pessoas. Além disso, haverá álcool em gel disponível para os passageiros dentro dos trens e estações.