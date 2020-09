Falta de manutenção faz muro de quadra esportiva desabar em Redenção: uma pessoa morre e outras ficam feridas

O muro de uma quadra esportiva da Escola Edmilson Barros no centro de Redenção, desabou, neste sábado (5). As pessoas estavam sentadas na calçada quando o muro caiu e, entre os que estavam no local, atingiu um idoso identificado pelo nome de José Ferreira, de 70 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Além das pessoas, um carro e uma moto também foram atingidos pelo desmoronamento do muro. A estrutura precisava de manutenção, mas a prefeitura, de acordo com depoimentos, demorou a executar as obras.







O Prefeito de Redenção, Davi Benevides, chegou a ir ao local, mas saiu após protestos de amigos e familiares de vítimas. Vice-prefeita Ana Paula, eleita com Davi em 2016, atribuiu, durante visita ao local, à falta de manutenção a queda do muro.

O pastor Raimundo de Castro, líder da igreja Assembleia de Deus Bela Vista no município, onde o idoso congregava e era diácono, prestou solidariedade à família da vítima: