Ficaemcasa: saiba quais lives vão bombar neste fim de semana

Devido a epidemia do coronavírus, vários shows foram cancelados no Brasil e em todo o mundo. Mas os artistas tem dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Lives desta sexta-feira (29):

Daniela Mercury – 20h (YouTube)

Felipe Araújo – 20h (YouTube)

Doce Encontro – 20h (YouTube)

Zezé Di Camargo e Luciano – 20h (YouTube)

Rosa de Saron – 20h (YouTube)

Salgadinho – 20h (YouTube)

Vini & Lucas – 22h30 (YouTube)

Matheus & Kauan – 22h45 (YouTube)





Lives deste sábado (30):

Vans Living Room (Lagum, Fresno, Cynthia Luz, Froid e mais) 16h – (Facebook)

Dilsinho – 16h (YouTube)

Frank Aguiar – 16h (YouTube)

Léo Chaves – 16h30 (YouTube)

Patati Patatá – 17h (YouTube)

Jorge Vercillo – 17h (YouTube)

Maneva – 17h (YouTube)

Marcos e Belutti – 17h30h (YouTube)

Michel Teló – 19h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

Gian e Giovani – 20h (YouTube)

Dennis DJ – 20h (YouTube)

Flávio Venturini – 20h30 (YouTube)

VillaMix Gospel – (YouTube)

Lives deste domingo (31):