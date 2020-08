Fortaleza tem vacinação em três postos de saúde neste final de semana

Fortaleza contará com vacinação disponível em três postos de saúde, neste sábado (8) e domingo (9), com imunização de rotina e a campanha contra o sarampo, que foi prorrogada até o dia 31 de agosto. Os postos Paulo Marcelo (Regional II), Anastácio Magalhães (Regional III) e Messejana (Regional VI) funcionarão exclusivamente para imunização, das 08h às 17h.

No pico da pandemia do coronavírus, as salas de vacinação dos 115 postos de saúde mantiveram o funcionamento regular, com oferta das vacinas de rotina, além da campanha contra a influenza. A vacinação, durante a semana, também foi ampliada em escolas municipais. De janeiro a junho de 2020, a cobertura média das principais vacinas ofertadas na rede municipal (pentavalente, DTP, poliomelite e tríplice viral) foi de 80%.

Além das vacinas de rotina, o funcionamento do serviço engloba a campanha contra o sarampo, que foi prorrogada até o dia 31 de agosto, com foco nas pessoas de 20 a 49 anos de idade. Esta é a quarta etapa da campanha nacional, iniciada em outubro de 2019.

*Com informações da Prefeitura de Fortaleza