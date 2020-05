Frente fria deve contribuir para chuvas isoladas no Cariri e região Jaguaribana até esta sexta-feira

A porção centro-sul do Ceará deverá ser beneficiada com chuvas isoladas entre esta quinta (28) e sexta-feira (29), segundo previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã de hoje.

Conforme a análise das condições meteorológicas e de resultados de modelos numéricos, as precipitações esperadas para esta quinta deverão ocorrer, principalmente, em áreas da macrorregião Jaguaribana e do Cariri entre a tarde e a noite. Nas demais áreas, a Funceme aponta possibilidade de chuva, isto é, registros em apenas de 5 a 20% do território.

A atual tendência de acumulados nas áreas do sul do Ceará se dão pela passagem de uma frente fria entre os estados da Bahia e Sergipe. Para as demais regiões, a atuação de brisa marítima e de outros mecanismos físicos locais – como aquecimento diurno e relevo – poderá colaborar para acumulados.

A previsão do tempo para esta sexta é semelhante àquela apontada para hoje.