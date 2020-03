Governador do Ceará e de mais 25 estados pedem ao governo federal repasse de recursos e prazo para pagar dívidas

Os governadores pedem também a suspensão do pagamento de dívidas dos estados com a União, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), pelo período de 12 meses.

Além disso, a carta solicita a aplicação imediata da lei que institui a renda básica de cidadania, para amparar a população economicamente vulnerável. O documento foi idealizado pelo Fórum Nacional de Governadores, coordenado pelo chefe do Executivo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). No documento, o grupo afirma que a adoção das medidas é “imperiosa”.