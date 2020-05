Hospital de Fortaleza imuniza crianças contra doenças respiratórias graves

O Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, unidade da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará, finaliza nesta sexta-feira, o ciclo de 2020 de imunização com o Palivizumabe. O medicamento é usado para proteger bebês prematuros e com doenças do coração e dos pulmões contra o Vírus Sincicial Respiratório ao longo da quadra invernosa no Estado.

Devido às medidas de restrição para conter a transmissão do coronavírus, a última aplicação deste ciclo será realizada em dois turnos, durante manhã e tarde, para dividir a demanda de famílias e reduzir a quantidade de pessoas dentro da unidade. Ao longo dos cinco meses do ciclo anual do Palivizumabe, cerca de 40 crianças foram imunizadas no hospital.

Devem ser imunizados bebês prematuros abaixo de 29 semanas e com menos de um ano de idade, além de crianças menores de dois anos com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita que cause alteração na pressão arterial.