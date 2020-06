Lives do fim de semana: confira agenda de shows para assistir em casa

Devido a epidemia do coronavírus, vários shows foram cancelados no Brasil e em todo o mundo. Mas os artistas tem dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Lives desta sexta-feira (26):

Mundo Bita – 17h (YouTube)

Hugo e Lyan – 19h (YouTube)

Letrux – 19h (YouTube)

Rita Benneditta – 19h30 (YouTube)

Diego Fausto e Régia Maciel – 19h30 – (Instagram)

Pr. Marcos Perin, Pr. Carlos Alberto, Pr Michel Borges – 19h30 (YouTube)

Molejo – 20h (YouTube)

Titãs – 20h (YouTube)

Gilberto Gil – 20h (YouTube)

Live do Ratinho (Gian & Giovani e Magníficos) – 20h (YouTube)

MC WM – 20h (YouTube)

Aldair Playboy (part. Eric Land, Renno Poeta e mais) – 20h (YouTube)

Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado – 21h (YouTube)

Katy Perry – 22h (Aplicativo BeApp)

Lives deste sábado (27):

Teresa Cristina – 15h (YouTube)

Arlindinho – 15h (YouTube)

Global Goal: Unite For Our Future (Coldplay, Miley Cyrus, Shakira e mais) – 15h (Twitch)

Rick e Renner – 16h (YouTube)

Simone e Simaria – 16h30 (YouTube)

Junior Vianna – 17h (YouTube)

Klessinha A Baronesa – 17h (YouTube)

Jorge Vercillo – 17h (YouTube)

Luan Estilizado, Vicente Nery e Edson Lima – 17h (YouTube)

May Seven – 18h (YouTube)

Turma do Pagode – 19h (YouTube)

Léo Magalhães – 19h (YouTube)

Mastruz com Leite – 19h (YouTube)

Marcos e Belutti – 19h (YouTube)

Fafá de Belém – 19h (YouTube)

Léo Estakazero, Tierry, Pablo e Tayrone – 19h15 (YouTube)

Os Barões da Pisadinha – 20h (YouTube)

Berg Gonzaga – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Glória Groove – 20h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

Festival 360 (Hungria, Projota, Tribo da Periferia e mais) – 20h (YouTube)

Leonardo – 21h (YouTube)

Beatriz Rodarte – 21h (YouTube)

Lives deste domingo (28):