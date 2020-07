Mais de 19 mil cidadãos e instituições já se cadastraram no programa Sua Nota Tem Valor

Cerca de 19 mil consumidores e 126 instituições já se cadastraram no Sua Nota Tem Valor, programa do Governo do Ceará que busca conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal na hora da compra e garantir o recolhimento dos tributos. A iniciativa também tem o objetivo de estimular a participação da sociedade no controle dos recursos públicos.

O novo programa, desenvolvido e gerido pela Secretaria da Fazenda do Ceará, recompensará com prêmios mensais em dinheiro os consumidores que realizarem compras com o CPF na nota e instituições sem fins lucrativos. Os ganhadores do primeiro sorteio serão divulgados no site do Sua Nota Tem Valor no dia 21 de agosto.

Para participar, o consumidor deve se cadastrar no site suanotatemvalor.sefaz.ce.gov.br ou no aplicativo Ceará App, pela aba Sua Nota Tem Valor. A ferramenta está disponível para download gratuito nas lojas Play Store e App Store. Poderão participar do novo programa as instituições sem fins lucrativos que atuem nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura e apoio aos animais.