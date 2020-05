Mais de 280 mil testes rápidos de coronavírus serão distribuídos aos municípios cearenses nesta quarta-feira

O Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (26), pelas redes sociais, que a partir desta quarta (27), cerca de 280 mil testes rápidos para detectar o coronavírus serão distribuídos entre os municípios cearenses, tanto para a Capital quanto para o Interior.

Camilo também disse que o Ceará é um dos estados que mais faz testes do Brasil. De acordo com o chefe do executivo, já foram feitos mais de 91 mil testes.

Além disso, o governador disse que o Estado disponibilizou uma nova ferramenta para acompanhar os casos de Covid-19. O aplicativo “Ceará App” vai trazer informações sobre as unidades de atendimento que estão tratando os pacientes, vai reforçar a importância da saúde mental e possibilitar a comunicação entre a população e médicos. A ideia é que todos os serviços digitais fiquem disponíveis para os cearenses.

Casos de coronavírus no Ceará

O Estado já registra 37.021 casos confirmados da doença e 2.603 óbitos pela doença, de acordo com a plataforma Integrasus.