Mais de 6,7 mil máscaras de tecidos serão distribuídas a famílias de Fortaleza

Cerca de 6.760 máscaras serão distribuídas nesta quinta-feira (13), no município de Fortaleza, beneficiando 1.352 famílias cearenses. Na ocasião, também serão entregues 33 kits de abordagem social para os dois Centros Pops e seis Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Capital.

Ao todo, foram cinco milhões de máscaras adquiridas pelo Governo do Ceará para serem doadas à população em situação de vulnerabilidade. As distribuições acontecem desde abril, totalizando 4.890 kits, distribuídos até o dia 12 de agosto. Com isso, já foram atendidos 175 municípios e beneficiadas 978 mil famílias cearenses.

Já na próxima segunda-feira (17), serão entregues mais 110 mil máscaras para outros oito municípios do Litoral Oeste, Região Metropolitana e Maciço de Baturité. Serão contemplados Apuiarés, Umirim, Guaiúba, São Luís do Curu, Aratuba, Itapiúna, Mulungu e Pacoti.