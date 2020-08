Novo serviço de transporte em triciclo por aplicativo chega ao interior do Ceará em setembro

As cidades de Itapipoca, Quixadá, Santa Quitéria e Boa Viagem serão as primeiras a conhecer o serviço Tuk Tuk, um novo serviço de transporte com veículos de triciclos elétricos que chega ao Ceará em setembro. O custo estimado para usuários em percurso médio de até dois quilômetros é de no máximo R$ 5.

Com investimentos de R$ 250 mil, as 12 primeiras unidades chegaram da China no último dia 27. Do Porto de Santos, em São Paulo, onde estão sendo montados, eles virão para o Estado. A iniciativa é da empresa Lokatuk, que depois do Ceará pretende expandir para outros estados brasileiros.

O projeto da LocaTuk contará, inicialmente, com 12 veículos que serão distribuídos de forma igual para as quatro cidades iniciais do projeto. Ou seja, cada cidade terá três Tuk Tuks disponíveis.