Pesquisa aponta que mortes por coronavírus devem chegar a 125 mil no Brasil até agosto

Os casos de coronavírus no Brasil devem continuar crescendo, de acordo com uma pesquisa realizada pela Casa Branca para monitorar números sobre a doença. O estudo aponta que o cenário no Brasil deve piorar e agora projeta mais de 125 mil mortes no país até agosto. O Ceará já passa de 37 mil casos e registra 2.603 mortes pela doença.

Os municípios cearenses ainda cumprem um decreto estadual que determina um isolamento mais rígido entre a população. De acordo com a determinação, está proibido o deslocamento de veículos e pessoas sem justificativa, além do uso obrigatório de máscara e instalação de barreiras sanitárias para fiscalizar o fluxo de carros nas entradas e saídas da cidade.

O Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, já prorrogou pela quinta vez o prazo do decreto desde o início da pandemia no estado, em março.

Sobre o estudo

No meio de maio, a previsão era de que 88.305 pessoas morressem por Covid-19 até 4 de agosto no país. Mas após o crescimento de casos e mortes em território brasileiro nas últimas semanas, e o país ter passado a ser o epicentro da pandemia, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o instituto americano também atualizou os números para pior.

As projeções mostram que o pico de mortes diárias no Brasil deve acontecer em 13 de julho, com 1.526 óbitos em 24 horas. Antes, o pico era em 1 de julho, com 1.024 mortes em apenas um dia.

A expectativa é que partir de agosto, a curva de mortes diárias comece a descer, mas ainda na faixa de quase 1,4 mil a cada 24 horas naquele mês.