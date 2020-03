Polícia Civil cumpre mandados de prisão e apreensão contra integrantes de organização criminosa no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12), a “Operação Aditum II” – que em latim significa “acesso”. A ação policial tem como objetivo cumprir diversos mandados de prisão, busca e apreensão em desfavor de alvos que integram uma organização criminosa no Estado.

No total, 312 policiais civis divididos em cem viaturas cumprem os mandados em 30 municípios do Ceará, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana da Capital. Participam da ofensiva, policiais civis dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da Capital (DPJC), da Região Metropolitana (DPJM), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Recuperação de Ativos (DRA) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).