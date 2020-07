PMCE realiza a Operação Sossego nos bairros com maior concentração de bares e restaurantes

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza a Operação Sossego com objetivo de verificar o cumprimento do Decreto Estadual nº 33.684, publicado em 18 de julho, com vigência na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Iniciada as 20 horas da última quinta-feira (23), a ação policial segue até domingo (26), a fim de fiscalizar os bairros que possuem o maior número de bares e restaurantes, como Praia do Futuro, Praia de Iracema, Beira Mar, Cidade dos Funcionários, Varjota e região da Avenida Bezerra de Menezes, além da Barra do Cauípe e Icaraí, em Caucaia, entre outros.

A ação é desempenhada pelos policiais do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), com apoio do Policiamento Ostensivo Geral (POG). Ainda, na Capital, a PMCE conta com a parceria da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF).

Nos dois primeiros dias, houve apreensão de paredão de som e autuação de estabelecimento por funcionamento descumprindo o decreto estadual e pela utilização indevida do espaço público, inclusive com aplicação de multa e recolhimento de mesas e cadeiras. Todas as ações foram de forma preventiva e ostensiva visando a segurança, saúde e bem-estar do cidadão.