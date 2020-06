Prazo das inscrições para contratação de profissionais temporários aposentados é prorrogado até domingo

Foi prorrogado até este domingo (14) o período de inscrições para o edital que possibilita a contratação de 249 profissionais que integrarão, por até 2 anos, quadros técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Serão preenchidas posições para engenheiros, arquitetos e analistas administrativos. As vagas são destinadas exclusivamente a aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União. Três vagas estão destinadas ao Ceará.

A admissão dos profissionais será feita por meio do chamamento público já disponível. O objetivo é atender à necessidade temporária e excepcional, de acordo com a Lei n. 8.745/1993.

Serão contratados 144 engenheiros e arquitetos – oito vagas são destinadas a pessoas com deficiência. A maior parte dos profissionais, 119, atuará no Distrito Federal. Outros 16 deles desempenharão atividades nos estados do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, sendo quatro para cada unidade federativa. Outras nove posições serão preenchidas para atuação na Bahia, Ceará e Minas Gerais – três por Unidade Federativa.

Os engenheiros exercerão atividades de planejamento, coordenação e elaboração de projetos e relatórios de obras públicas em geral. Também há 105 vagas para analistas administrativos, com seis voltadas para pessoas com deficiência. Todas as oportunidades são para atuação no Distrito Federal.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, essa iniciativa permitirá que o quadro do MDR seja reforçado para atender à demanda que há atualmente.

“Isso vai garantir mais celeridade à análise e acompanhamento de processos e obras públicas sob supervisão do Ministério, possibilitando que as ações sejam aplicadas de forma mais efetiva e alcancem seu objetivo principal: beneficiar a população”, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Acesse a íntegra do edital.