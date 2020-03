Produtos de prevenção ao coronavírus podem ser doados até o fim desde mês

Pessoas físicas e empresas de qualquer lugar do país podem doar ao Sistema Único de Saúde (SUS) produtos para a prevenção ao coronavírus. O Ministério da Economia abriu edital para receber luvas, máscaras, termômetros, álcool em gel e demais itens médicos e hospitalares usados no combate à covid-19.

As doações começaram na última quinta-feira (19) e vão até as 18h de ço. Os produtos podem ser entregues em qualquer localidade do país. Basta a pessoa física ou a empresa, nacional ou estrangeira em situação legal no país, inscrever-se eletronicamente ou presencialmente.

As inscrições podem ser feitas por e-mail, ou interessados apresentarem um protocolo eletrônico em um site na internet. Há também a opção de uma petição eletrônica no site. Também é possível enviar os documentos exigidos no edital ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios, sala 110, CEP 70.046-900.

A documentação exigida pode ser consultada no chamamento público. Decorridos o prazo previsto para as inscrições, as propostas serão recebidas pela Comissão de Processamentos das Doações e apreciadas pela unidade demandante. Todos os documentos ficarão disponíveis aos interessados na Central de Compras Governamentais, na internet.

*(Com informações da Agência Brasil)