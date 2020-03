O alto volume de chuvas registradas nas últimas 24h na região dos Inhamus provocou o alagamento de algumas áreas da cidade de Tauá. O rio Trici desce com um volume de água muito grande, como antecipou o correspondente Alverne Lacerda, no Alerta Geral desta segunda-feira (16), ao falar sobre a sangria da barragem do Trici destacando que a qualquer momento, Tauá poderia sofrer inundação.

“Barragem do Trici sangra, aumento de volume de água e deixa temor de inundação em Tauá”

+Veja mais