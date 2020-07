Reflexos da pandemia: em maio, 13,3% das pessoas ocupadas exerceram teletrabalho

Milhares de cearenses tiveram que mudar sua rotina de trabalho devido as medidas de distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19. Nesse cenário, o teletrabalho se mostrou como uma das alternativas viáveis para empresas e trabalhadores. Em maio, o teletrabalho foi exercido por 13,3% das pessoas ocupadas no Brasil, o equivalente a 8,7 milhões de trabalhadores.

Os números são do estudo que teve como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado consta na nota técnica Teletrabalho na pandemia: efetivo versus potencial, divulgada nessa quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Esse percentual é menor do que o potencial de teletrabalho projetado anteriormente pelos pesquisadores do Ipea e do IBGE, que estimaram que o trabalho exercido de forma remota poderia ser possível para 22,7% das ocupações no Brasil, o equivalente a 20,8 milhões de pessoas.