Revisão de benefícios do INSS pode ser feita sem sair de casa devido a quarentena

O fechamento das agências da Previdência devido à quarentena de combate ao novo coronavírus não interrompeu a prestação de serviços do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que continua a ser realizada pela internet ou por telefone.

Além de serviços para quem ainda não é beneficiário, como a solicitação de aposentadorias e pensões, o atendimento à distância também permite pedir e acompanhar o andamento revisões de renda para segurados que já estão na folha de pagamentos do órgão do governo federal.

O acompanhamento por meio do Meu INSS, que é o portal de serviços do instituto na internet, vale para os três níveis de análise que um pedido de revisão pode ser submetido na via administrativa: a análise no INSS, o recurso às juntas do Conselho da Previdência e, finalmente, o recurso especial às câmaras do Conselho.

Após essas etapas, caso a resposta seja insatisfatória, o beneficiário precisará procurar a Justiça para persistir com a reclamação.