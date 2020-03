Ruas ficam desertas em Fortaleza nesta quarta-feira após casos confirmados de coronavírus no Ceará

Aos poucos os cerenses vão deixando as ruas de Fortaleza cada vez mais deserta. A imagem logo abaixo mostra a avenida Desembargador Moreira, um dos principais corredores do bairro da Aldeota completamente sem movimentação. Ao lado da avenida fica a sede da Assembleia Legislativa que nesta quarta-feira (18), registrou os primeiros casos do Novo Coronavírus, entre os 46 deputados estaduais.

Leia mais:

+ Coronavírus na Assembleia Legislativa: Plenário é lacrado e sessão suspensa

+ Efeito coronavírus: população se preocupa com transmissão da doença e ruas de Fortaleza ficam desertas