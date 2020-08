Sarto manifesta pesar pelas 100 mil vítimas de Covid-19 no Brasil

Em solidariedade às mais de 100 mil mortes em decorrência do novo coronavírus do país, o presidente da Assembleia Legislativa José Sarto, lamentou a terrível marca de óbitos atingida pelo país. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, o Brasil, tem o total de 100.240 óbitos registrados neste sábado (8) e 2.988.796 casos confirmados de Covid-19.

Entre a grande quantidades de vítimas da doença, estão filhos, mães, pais e amigos que tiveram suas histórias interrompidas e que agora deixam saudade, como destacou Sarto em sua publicação nas redes sociais. De acordo com a última atualização da plataforma IntegraSUS deste sábado (8), às 17h11, o Ceará registra 7.954 mortes por Covid-19 e 188.289 casos confirmados da doença.

Também por meio das redes sociais, o governador do estado, Camilo Santana, se manisfestou lamentando a incalculável perda da vida das mais de 100 mil vítimas da Covid-19.

+ Camilo define 100 mil mortes pela Covid-19 como perda imensurável