‘Alerta Geral’ responde dúvida de ouvintes e internautas sobre benefícios do INSS no cenário da pandemia

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria é dedicado, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, a esclarecer e informar aos ouvintes e internautas com dúvidas sobre os benefícios pagos pelo INSS nesse período da pandemia do coronavírus.

O canal aberto do ‘Alerta Geral’, que é o WthaSsap 085.9.9273.4353, recebeu muitas mensagens de todo o Brasil com pedidos de informações sobre cálculos e liberação de benefícios previdenciários. O professor Tiago Albuquerque, especialista na área da Previdência Social, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, responde a mais de 80 mensagens dos ouvintes e internautas.

As informações sobre os benefícios do INSS não se limitam, porém, à questão da pandemia do coronavírus, mas tem esclarecimentos, também, para quem quer saber sobre a idade e o tempo de contribuição para entrar com o pedido de aposentadoria ou como pode ser concedido auxílio-doença, auxílio-acidente e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Rômulo, de Icó

Uma das perguntas, com resposta verdadeira, é do Rômulo, da cidade de Icó, na Região do Vale do Salgado, no Interior do Ceará, que pede informações se, após ficar viúvo e, mesmo aposentado, tem direito à pensão pela morte da esposa.

Aldenir, de Rendenção

O ouvinte Vasconcelos, de Tianguá, na Região da Serra Grande, recebe resposta sobre como o segurado pode somar os tempos com carteira assinada e, simultaneamente, como contribuinte autônomo. O ouvinte/internauta Aldenir, do Município de Redenção, na Região do Vale do Acarape, deixou uma mensagem com dúvida sobre o tempo de contribuição como vigilante e, se aos 47 anos de idade, pode antecipar o pedido de aposentadoria.

Raimundo, de Fortaleza

Afastado do trabalho porque não conseguiu renovar a CNH e, hoje, com problema de saúde o ouvinte/internauta Raimundo, de Fortaleza, pede esclarecimentos sobre, nessa situação, pode solicitar um auxílio-doença. “A resposta para o Raimundo está pronta e pode ser acompanhada nas nossas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral ou pelo site cearaagora.com.br”, antecipa o jornalista Luzenor de Oliveira, dedicado a reunir as mensagens e levá-las, ao ar, com as respostas do professor Tiago Albuquerque.

Tiago de Oliveira, de Horizonte



“Quem paga o INSS tem direito a aposentadoria somente com 65 anos de idade no caso do homem? Estou com 59 anos de idade, 22 anos de contribuição e já estou cansado de dar dinheiro para o INSS. Estou certo ou errado?”. A pergunta feita pelo ouvinte da Rádio FM 107.5, na Grande Fortaleza, é do Tiago de Oliveira, da cidade de Horizonte, e recebe, também, resposta no Alerta Geral.

A dúvida será esclarecida, ainda, para o Sérgio Andrade, da cidade do Crato, que mandou a seguinte mensagem: “Quem trabalha em hospital, na função de auxiliar de serviços, pode contar tempo para reduzir a quantidade de contribuições e antecipar o pedido de aposentadoria”, questionou Sérgio, que, a exemplo de quase outros 80 ouvintes e internautas, será agraciado, neste sábado, com muitas informações na área previdenciária.



Alerta no rádio e na internet



Os ouvintes e internautas podem acompanhar o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria pelo rádio a partir da FM 104.3, na Grande Fortaleza, onde tem, ainda, como opção a Rádio FM 107.5 e pelas outras 35 emissoras do Interior do Estado que, aos sábados, fazem parte da maior rede de informação da área previdenciária do rádio brasileiro.

Veja o recado do jornalista Luzenor de Oliveira:

