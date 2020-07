Assembleia Legislativa realiza sessão remota e reunião de comissões nesta quinta-feira

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza, nesta quinta-feira (02), sessão deliberativa extraordinária do Sistema de Deliberação Remoto (SDR) e reunião de comissões técnicas da Casa para apreciação de projetos.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) vai apreciar 25 projetos, sendo dois de autoria do Poder Executivo e os demais de parlamentares.

O projeto nº 30/2020 , do Poder Executivo, altera a Lei nº 12.679, de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Já o projeto 31/20 , também do Poder Executivo, altera a Lei nº 16.847, de 2019, que dispões, entre outras coisas, sobre a Superintendência de Obras Públicas do Estado.

(*)com informação da AL