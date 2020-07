Capitão Wagner prepara, em live, revelações sobre escândalo que envolve Bruno Gonçalves

O escândalo na política cearense que aponta o envolvimento do deputado estadual Bruno Gonçalves (PL) em suposta compra de apoio político tem ganhado repercussão e nesta sexta-feira (24) será tema da live do deputado federal e pré-candidato do PROS à prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. A transmissão ao vivo acontecerá na tarde de hoje, às 17h, no facebook do parlamentar.

Em suas redes sociais, o Capitão, ao divulgar o evento virtual, enfatizou que tem recebido uma grande quantidade de mensagens cobrando o seu posicionamento sobre as informações divulgadas. O escândalo político em questão veio à tona após a divulgação do áudio de uma conversa entre o deputado Bruno Gonçalves com o suplente de vereador Maninho, onde Bruno revela os bastidores políticos para reeleger a mãe, Marta, à Câmara Municipal de Fortaleza.

As informações foram divulgadas pelo portal de notícias Terça Livre nessa quarta-feira (23) após terem acesso a gravação no dia anterior. Agora, faltando alguns meses para as eleições municipais e com o clima agitado na política local, o deputado Bruno Gonçalves é cobrado a dar explicações aos eleitores, à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público Eleitoral.

