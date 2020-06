Fortaleza inicia Fase 1 de retomada responsável da economia nesta segunda-feira (8)

O isolamento social tem sido uma estratégia eficaz no combate à Covid-19 e, por isso, o Governado do Ceará anunciou na tarde deste sábado (6), a renovação do decreto estadual de isolamento social por mais sete dias.

Leia mais:

Camilo Santana e Roberto Cláudio anunciam isolamento social por mais sete dias

Devido à redução dos indicadores do coronavírus (covid-19), Fortaleza inicia a partir desta segunda-feira (8), a Fase 1 do processo de retomada responsável da economia. Quatro municípios do Interior seguem sob no isolamento social rígido: Sobral, Acaraú, Itarema e Camocim.